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Происшествия20 сентября 2021 12:47

В Красной Горбатке из дома во время пожара эвакуировано 19 человек

Пожар случился в многоквартирном доме на улице Пролетарской
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 20 сентября в 00.14 на пульт диспетчеров Селивановского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре в доме №21 по улице Пролетарской.

Прибывшие на место сотрудники МЧС в дыхательных аппаратах пробрались в полную дыма квартиру и ликвидировали возгорание, площадь которого оказалась всего 1 квадратный метр. Сгорела часть отделки прихожей.

К счастью, никто из людей не пострадал, однако в ходе тушения из дома были эвакуированы 19 человек.

На тушение привлекалось восемь пожарных и две спецмашины. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.