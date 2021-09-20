В Красной Горбатке из дома во время пожара эвакуировано 19 человек

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 20 сентября в 00.14 на пульт диспетчеров Селивановского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре в доме №21 по улице Пролетарской.

Прибывшие на место сотрудники МЧС в дыхательных аппаратах пробрались в полную дыма квартиру и ликвидировали возгорание, площадь которого оказалась всего 1 квадратный метр. Сгорела часть отделки прихожей.

К счастью, никто из людей не пострадал, однако в ходе тушения из дома были эвакуированы 19 человек.

На тушение привлекалось восемь пожарных и две спецмашины. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.