В Суздальском районе отремонтируют дорогу на сто миллионов рублей

Владимирской области выделены дополнительные 100 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ на ремонт автомобильных дорог. Благодаря федеральной поддержке в регионе будет отремонтирован участок автодороги «Владимир-Иваново» – Гнездилово – Туртино – Старый Двор в Суздальском районе. Межмуниципальная дорога обеспечивает подъезд к социально-значимым объектам, в том числе памятникам архитектуры. Так, в селе Туртино находится церковь Иоанна Богослова, общеобразовательная школа, дом культуры, медпункт и остановки общественного транспорта, в селе Гнездилово – церкви Никольская и Фёдора и Иоанна, в поселке Старый двор – общеобразовательная школа, Стародворская библиотека и Новоалександровский культурно-досуговый центр, в Черниже – дворянская усадьба Кречетниковой-Рагозина 18 века и церковь Николая Чудотворца. - Благодаря федеральной поддержке мы приведём в нормативное состояние автодороги Суздальского района в преддверии 1000-летия Суздаля. Это важная задача, которую перед региональными дорожниками поставил глава государства, – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ринат Шаниязов. На участке протяженностью восемь с половиной километров уложат 6028 тонн асфальтобетона на площади более 57 тысяч квадратных метров. Запланировано фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя и покрытия толщиной 4 см, укрепление обочин щебнем, нанесение разметки термопластиком и установка дорожных знаков. Закончить ремонт дороги планируется до 22 октября 2021 года.