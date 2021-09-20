В Муромском районе из-за короткого замыкания вспыхнул крупный пожар

В ночь на 20 сентября в 04.57 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Набережной в деревне Панфилово Муромского района. Приехавшие пожарные обнаружили, что горит деревянный двухэтажный жилой дом, терасса и навес. Огонь охватил 178 квадратных метров. К сожалению, сообщение о пожаре в пожарную охрану было передано поздно – хозяин дома спал, когда начался пожар, проснулся от запаха дыма, успел выйти из помещения и позвонил от соседей в МЧС. В ходе эвакуации он получил ожоги конечностей 1 и 2 степени, от госпитализации отказался. Огонь тушили двадцать человек, привлекли шесть машин. Сейчас причины происшествия устанавливают дознаватели МЧС России, на место будет направлена испытательная пожарная лаборатория для сбора материалов. На текущий момент предварительная версия пожара – короткое замыкание в электросети.