Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 157 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились так: 51 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Ковровском, 16 сл. в Муромском, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Суздальском, 1 сл. в Киржачском, 5 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Петушинском, 4 сл. в Александровском, 5 сл. в Собинском, 4 сл. в Меленковском, 6 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Судогодском,1 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Селивановском, 0 сл. в Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 52 454 случая заболевания, из них 12169 сл. в г. Владимире, 6075 сл. в Гусь-Хрустальном, 5731 сл. о. Муром, 4363 сл. в Ковровском, 2826 сл. в Александровском, 2775 сл. в Петушинском, 2177 сл. в Юрьев-Польском, 2289 сл. в Вязниковском, 2276 сл. в Кольчугинском, 2202 сл. в Суздальском, 1732 сл. в Киржачском, 1727 сл. в Собинском, 1436 сл. в Меленковском, 1137 сл. в Гороховецком, 1148 сл. в Камешковском, 986 сл. в Селивановском, 751 сл. в Судогодском, 654 сл. в г. Радужном.