В Муроме два человека погибли в результате пожара в девятиэтажном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.51 на пульт диспетчеров пожарной части поступило сообщение о возгорании в квартире, расположенной на восьмом этаже девятиэтажки по адресу: улица Октябрьская, 100.

На место ЧП выехали 22 человека из числа личного состава Муромского пожарно-спасательного гарнизона на шести пожарных машинах. В ходе тушения из дома было эвакуировано 25 человек, в том числе двое детей.

Газодымозащитники в составе одного звена смогли пробраться в горящую квартиру и ликвидировать пожар, площадь которого составила 45 квадратных метров.

К сожалению, в квартире был обнаружен погибший мужчина 1971 года рождения. Также пострадала женщина 1949 года рождения, которая на момент обнаружения была жива, но позже скончалась в машине скорой медицинской помощи.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара, на месте работает пожарная лаборатория. Рассматриваются все версии, в том числе неосторожность при курении самого погибшего мужчины.