Во Владимире во время пожара из жилого дома эвакуировано 10 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.46 на пульт пожарной связи поступила информация о пожаре в многоквартирном доме на улице Михайловской. На место ЧП прибыли 20 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах.

К моменту приезда подразделений в окнах квартиры на первом этаже наблюдался дым. Газодымозащитники пробрались в горящие комнаты и ликвидировали пожар, площадь которого составила всего 1 квадратный метр.

К счастью, никто из людей не пострадал, однако во время тушение из подъезда было эвакуировано 10 человек.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.