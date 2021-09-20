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Происшествия20 сентября 2021 9:25

Во Владимире во время пожара из жилого дома эвакуировано 10 человек

ЧП случилось в доме №12 по улице Михайловской ночью 20 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.46 на пульт пожарной связи поступила информация о пожаре в многоквартирном доме на улице Михайловской. На место ЧП прибыли 20 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах.

К моменту приезда подразделений в окнах квартиры на первом этаже наблюдался дым. Газодымозащитники пробрались в горящие комнаты и ликвидировали пожар, площадь которого составила всего 1 квадратный метр.

К счастью, никто из людей не пострадал, однако во время тушение из подъезда было эвакуировано 10 человек.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.