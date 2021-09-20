Владимирцев ждут три дня дождей

Неделя для владимирцев началась с дождей. Причем по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождливая погода ожидает нас ближайшие три дня - с 20 по 22 сентября. Причем за это время во Владимире выпадет 31,9 миллиметра осадков.

Кстати, по данным регионального управления МЧС, такая погода совместно с ветром повышает риски возникновения ЧС (обрывы ЛЭП и линий связи, аварии на объектах энергоснабжения, нарушения в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального значения). Кстати, последний пункт владимирцы прочувствовали уже утром, 20 сентября, когда на многих дорогах возникли пробки (сильнее всего пострадали спальные районы - 8ЮЗ и Доброе).