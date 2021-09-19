Ушел из жизни экс-сенатор от Владимирской области Евгений Ильюшкин

Как сообщили в Заксобрании Владимирской области, Евгений Павлович Ильюшкин скончался на 85-м году жизни, не дожив двух месяцев до своего юбилея.

Евгений Ильюшкин был депутатом областного Заксобрания, также занимал пост заместителя председателя областного парламента, а с 2001 по 2009 годы представлял Заксобрание Владимирской области в Совете Федерации.

Как отметили коллеги Евгения Ильюшкина, он всегда добросовестно и последовательно отстаивал интересы региона и его жителей, был профессионалом и никогда не изменял своим убеждениям.

Выражаем соболезнования родным и близким Евгения Павловича.