В Кольчугино прокуроры проверяют условия жизни женщины-инвалида

Как сообщает прокуратура Владимирской области, проверка проводится по факту публикаций в СМИ, согласно которым женщина, являющаяся инвалидом-колясочником, живет уже более 10 лет в стесненных условиях в общежитии 1927 года постройки.

Общежитие не соответствует требованиям, которые предъявляются законом о социальной защите инвалидов.

В настоящее время прокуроры осмотрели помещение и опросили жильцов дома, сейчас проверка продолжается. Ее ход находится на контроле областной прокуратуры. По ее результатам надзорное ведомство примет соответствующее решение о защите прав женщины.