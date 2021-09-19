Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2021 15:01

В Кольчугино прокуроры проверяют условия жизни женщины-инвалида

Сотрудники надзорного ведомства выезжали к ней в общежитие
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает прокуратура Владимирской области, проверка проводится по факту публикаций в СМИ, согласно которым женщина, являющаяся инвалидом-колясочником, живет уже более 10 лет в стесненных условиях в общежитии 1927 года постройки.

Общежитие не соответствует требованиям, которые предъявляются законом о социальной защите инвалидов.

В настоящее время прокуроры осмотрели помещение и опросили жильцов дома, сейчас проверка продолжается. Ее ход находится на контроле областной прокуратуры. По ее результатам надзорное ведомство примет соответствующее решение о защите прав женщины.