В Кольчугино произошел пожар в жилом доме на две квартиры

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 18.02 диспетчерам пожарной охраны поступил звонок, в ходе которого граждане сообщили о возгорании в доме №3 по улице Владимирской.

На тушение выехали шесть пожарных на двух спецмашинах. К моменту их прибытия на место на чердаке одноэтажного дома наблюдался дым. Расчеты справились с огнем, общая выгоревшая площадь составила 10 квадратных метров. В результате сгорела внутренняя отделка чердака и лежащие там вещи. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.