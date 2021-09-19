В Александрове в «резиновой» квартире поставили на учет семь иностранцев

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области,полицейские Александровского района выяснили, что 54-летняя местная жительница в течение минувших июня и июля направляла в местный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранцев. В уведомляниях она указывала в качестве мест проживания иностранных гостей свою квартиру.

На самом деле ни один из этих людей в квартире женщины никогда не жил, люди приезжали в Россию на заработки, а сама она им жилье предоставлять не собиралась. Всего полицейские вскрыли семь подобных фактов.

В настоящее время за фиктивную постановку на учет иностранных граждан дознаватели полиции возбудили на женщину уголовное дело, расследование продолжается.