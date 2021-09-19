Во Владимирской области коронавирус за сутки подтвержден у 154 человек

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие 24 часа во Владимире подтвердилось 46 новых соучаев заражения коронавирусом. На втором месте в сводке Ковровский район с 20 случакями, на третьем Муромский район с 19 заразившимися.

В Гусь-Хрустальном районе выявлено 18 новых случаев заболевания, в Суздальском районе семь, в Вязниковском и Собинском районах по шесть, в Гороховецкоми и Петушинском районах по пять, в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах по четыре, в Александровском районе и в Раужном по три, в Селивановском и Киржачском раойнах по два, в Камешковском и Судогодском районах по одному случаю.

Таким образом, на сегодняшний день с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 52297 новых случаев заражения коронавирусом.