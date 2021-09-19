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Происшествия19 сентября 2021 8:49

В Вязниковском районе один человек погиб во время пожара в жилом доме

ЧП случилось около девяти часов вечера 18 сентября в деревне Чудиново
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 21.04 на пульт пожарной связи Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о том, что в деревне Чудиново на улице Центральной горит жилой дом №6. На место выехали 11 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах.

По прибытию расчеты увидели, что одноэтажный дом горит открытым пламенем. Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать, общая выгоревшая площадь составила 48 квадратных метров.

К сожалению, не обошлось без жертв — во время пожара один человек погиб, его личность в настоящее время устанавливается. Также дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.