В Вязниковском районе один человек погиб во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 21.04 на пульт пожарной связи Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о том, что в деревне Чудиново на улице Центральной горит жилой дом №6. На место выехали 11 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах.

По прибытию расчеты увидели, что одноэтажный дом горит открытым пламенем. Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать, общая выгоревшая площадь составила 48 квадратных метров.

К сожалению, не обошлось без жертв — во время пожара один человек погиб, его личность в настоящее время устанавливается. Также дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.