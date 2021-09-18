В Муроме нетрезвый водитель иномарки пострадал, врезавшись в дерево

По предварительным данным Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 сентября в 23.35 возле дома №15 по улице Артема.

- Водитель автомобиля «Киа Соул» 1988 года рождения, находясь в нетрезвом виде, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, - сообщил «КП» заместитель начальника отдела областного Управления Госавтоинспекции Олег Лапшин.

В результате травмы получил сам водитель «Киа». Прибывшая на место бригада «скорой помощи» оказала ему помощь, после чего водителя отпустили на домашнее лечение. На месте аварии дорога оказалась на некоторое время полностью перекрыта.

В настоящее время по факту произошедшего ГИБДД проводит проверку.