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Общество18 сентября 2021 13:11

Председатель Заксобрания Владимирской области проголосовал в первый день выборов

Владимир Киселёв, как и глава региона, пришел на избирательный участок одним из первых
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв отдал свой голос на выборах в Госдуму в первый день голосования, 17 сентября, о чем сообщает пресс-служба областного парламента.

Примечательно, что голосовал Киселёв на избирательном участке №442, который расположился в новом здании школы №46, открывшемся 1 сентября в микрорайоне Коммунар.

Кстати, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, который тоже голосовал в первый день выборов, тоже отдавал голос в учебном заведении — на избирательном участке №352, который находится в школе №11 на улице Балакирева.