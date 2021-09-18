Председатель Заксобрания Владимирской области проголосовал в первый день выборов

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв отдал свой голос на выборах в Госдуму в первый день голосования, 17 сентября, о чем сообщает пресс-служба областного парламента.

Примечательно, что голосовал Киселёв на избирательном участке №442, который расположился в новом здании школы №46, открывшемся 1 сентября в микрорайоне Коммунар.

Кстати, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, который тоже голосовал в первый день выборов, тоже отдавал голос в учебном заведении — на избирательном участке №352, который находится в школе №11 на улице Балакирева.