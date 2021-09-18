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Общество18 сентября 2021 11:43

В Собинском районе обнаружено 268 гектаров брошенной сельхозземли

Крупные участки не используется владельцем по назначению
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе проверки было установлено, что в Собинском районе в собственности организации имеются три больших участка земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 268,5 гектара, которые не используются по своему назначению.

В настоящее время брошенные земли заросли сорняками, кустарниками и деревьями. В связи с этим госинспектор управления Россельхознадзора составил на владельца участков протокол об административном правонарушении. Теперь юридическому лицу грозит штраф в сумме от 400 до 700 тысяч рублей.

Также хозяевам земли выдали предписание об устранении нарушений.