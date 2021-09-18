Во Владимирской области в первый день выборов в Госдуму явка составила более 11%

Как сообщает ЦИК России, по состоянию на восемь часов вечера 17 сентября во Владимирской области в выборах в Госдуму приняли участие 112599 человек, или 11,28 процента от общего количества избирателей.

Наибольшее количество избирателей проголосовало во Владимире. Так, из Фрунзенского района свои голоса отдали в первый день ровно 10 тысяч человек, или 11,99 процента, в Ленинском районе — 11389 человек, или 10,8 процента, в Октябрьском районе — 9245 человек, или 10,84 процента. Однако эти данные, с учетом числа населения, уступают другим муниципалитетам.

Наиболее активным в первый день выборов оказался Ковров, где свои голоса успели отдать 13654 человека, или 12,47 процента. Не отстает и округ Муром, хотя там число сходивших на выборы несколько ниже — 12863 человека, но в процентном соотношении город на Оке обошел город оружейников, так как фактически число проголосовавших в первый день составило 13,29 процента.

Приблизительно одинаковый процентный показатель с Муромом в первый день выборов дали Меленки и Камешково — в обоих муниципалитетах проголосовало чуть более 13 процентов граждан (3612 и 3279 человек соответственно).

Но на первом месте по процентному соотношению среди всех пока оказался Муромский район с показателем в 20,26 процента (2892 человека), на втором — Гороховецкий район с 15,13 процентами (2503 человека), а на третьем — Селивановский район с 14,30 процентами проголосовавших (2045 человек).