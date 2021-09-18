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Здоровье18 сентября 2021 9:31

Во Владимирской области за сутки подтвердилось 155 случаев коронавируса

Эти сведения были получены в ходе лабораторных исследований на утро 18 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее количество новых заражений зарегистрировано во Владимире, где подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте Муромский и Ковровский районы с 18 случаями в каждом, на третьем Гусь-Хрустальный район, где выявлено 15 новых заболевших.

В Суздальском районе подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Вязниковском районе семь, в Юрьев-Польском районе шесть, в Кольчугинском и Александровском районах по пять, в Собинском, Петушинском и Гороховецком районах по четыре, в Меленковском и Киржачском районах по три, в Судогодском районе и в Радужном по два, в Селивановском и Камешковском районе по одному случаю.

Таким образом, на сегодняшний день с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 52143 случая заражения коронавирусной инфекцией.