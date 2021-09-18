Во Владимирской области за сутки подтвердилось 155 случаев коронавируса

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее количество новых заражений зарегистрировано во Владимире, где подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте Муромский и Ковровский районы с 18 случаями в каждом, на третьем Гусь-Хрустальный район, где выявлено 15 новых заболевших.

В Суздальском районе подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Вязниковском районе семь, в Юрьев-Польском районе шесть, в Кольчугинском и Александровском районах по пять, в Собинском, Петушинском и Гороховецком районах по четыре, в Меленковском и Киржачском районах по три, в Судогодском районе и в Радужном по два, в Селивановском и Камешковском районе по одному случаю.

Таким образом, на сегодняшний день с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 52143 случая заражения коронавирусной инфекцией.