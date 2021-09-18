В Собинском районе ликвидирован крупный пожар в деревенском доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.03 на пульт пожарной связи Собинского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о том, что в деревне Ягодное горит частный жилой дом. К месту ЧП выехали 14 сотрудников МЧС на четырех спецмашинах.

Прибыв на место, расчеты увидели, что пламенем объята мансарда дома, при этом огонь угрожал перекинуться на соседнюю постройку. Пожарным удалось не дать огню разойтись, а вскоре возгорание было ликвидировано. В результате сгорела мансарда дома на площади 100 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.