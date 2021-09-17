Директором департамента земельных и имущественных отношений стал Валерий Патанин

С 20 сентября Валерий Патанин возглавит департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области. Соответствующее постановление уже подписал губернатор. Валерий Патанин родился в 1958 году в поселке Мстера Вязниковского района. В 1980 году окончил Владимирский политехнический институт по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», в 1998 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Работать начал в 1980 году мастером треста «Мособлстройтранс», с 1991 года возглавлял комитет по управлению имуществом, после – Управление муниципальным имуществом города Владимира. Позднее курировал земельные и имущественные отношения в городах Ульяновской области. В последние 10 лет Валерий Патанин работал в родном регионе: заместителем директора Владимирского филиала «Ростехинвентаризация», председателем комитета по управлению имуществом администрации Собинского района и с августа 2020 года заместителем директора Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области.