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Происшествия17 сентября 2021 17:06

Житель Гусь-Хрустального похитил телефон у девочки-подростка

Доверчивая девушка сама открыла дверь грабителю
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Гусь-Хрустального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). По версии следствия, днем 17 августа он под предлогом позвонить своей знакомой, к которой он пришел в гости, уговорил девочку открыть ему дверь квартиры. Девочка, которая была дома одна, открыла дверь неизвестному мужчине и дала зайти в квартиру, а он потом неправомерно завладел мобильным телефоном 17-летнего подростка, с силой толкнув ее в живот. После совершения преступления мужчина скрылся. Расследование уголовного дела продолжается.