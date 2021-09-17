Житель Гусь-Хрустального похитил телефон у девочки-подростка

Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Гусь-Хрустального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). По версии следствия, днем 17 августа он под предлогом позвонить своей знакомой, к которой он пришел в гости, уговорил девочку открыть ему дверь квартиры. Девочка, которая была дома одна, открыла дверь неизвестному мужчине и дала зайти в квартиру, а он потом неправомерно завладел мобильным телефоном 17-летнего подростка, с силой толкнув ее в живот. После совершения преступления мужчина скрылся. Расследование уголовного дела продолжается.