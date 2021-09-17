Во Владимире бывший госинспектор попал под суд за подделку доказательств

Экс-государственный инспектор Федерального агентства по рыболовству признан виновным в фальсификации доказательств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях. Как установил суд, в 2016 и 2017 году он, чтобы улучшить показатели своей работы, составил четыре протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство), но события, о которых он писал в протоколах, не происходили. В указанные протоколы он вносил заведомо ложные сведения о лицах, совершивших правонарушения, и свидетелях, которые в действительности отсутствовали, а также организовывал их подписание иными лицами. Вину в предъявленном обвинении мужчина не признал. По совокупности преступлений назначено ему наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов, но в связи с истечением сроков давности уголовного преследования Ж. освобожден от назначенного наказания.