Во Владимире от коронавируса привилась четверть горожан

По данным на 17 сентября, общее число жителей Владимира, привившихся первым компонентом вакцины, составило 87928 человек. Оба компонента вакцины получили 74033 жителя города. Мвоей очереди на вакцинацию ожидают 2453 человека. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 130005 доз вакцины. Сделать прививки можно в поликлиниках, предварительно записавшись, или в гипермаркете "Глобус", но только в первую половину дня - с 10:00 до 14:00. Кстати, в мобильном пункте от коронавируса уже привились четыре тысячи человек. А теперь в гипермаркете делают прививки и от гриппа. Правда, совмещать две вакцины нельзя, между ними должен быть перерыв минимум месяц.