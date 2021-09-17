Во Владимире бывшая работница почтового отделения присвоила чужие деньги

Сорокадвухлетняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества). Являлась заместителем начальника отделения почтовой связи ФГУП «Почта России», она присвоила вверенные ей денежные средства в общей сумме около 100 тысяч рублей, поступившие в отделение путем электронных переводов на имя двух граждан. Вину в инкриминируемом деянии подсудимая признала в полном объеме, пояснив, что потратила деньги на лечение. Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.