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Общество17 сентября 2021 14:26

Владимирский омбудсмен следит за выборами при помощи видеонаблюдения

Так уполномоченный по правам человека сможет оперативно реагировать на нарушения
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает аппарат уполномоченных по правам человека Владимирской области, с 17 по 19 сентября омбудсмен может наблюдать за ходом голосования при помощи видеонаблюдения – для этого он имеет доступ к видеотрансляции с возможностью перемотки, которая ведется с камер, установленных на участках для голосования. В каждом участке поставлены по две видеокамеры.

Это позволит уполномоченному по правам человека в регионе оперативнее реагировать на возникающие конфликтные ситуации. Соответствующее решение было принято Центральной избирательной комиссией.

В аппарате владимирского омбудсмена напомнили, что в период выборов у них работает специальная «горячая линия» по защите избирательных прав: 8-4922-53-11-31,8-4922-53-20-60. Звонки принимаются круглосуточно. Также можно прислать обращение по электронной почте или через сайт регионального уполномоченного по правам человека. Кроме того, омбудсмен обещает следить за информацией, поступающей из соцсетей.