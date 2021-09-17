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Общество17 сентября 2021 14:06

Более тысячи владимирцев заплатят штраф за не сданный вовремя тест на коронавирус

За последнюю неделю их число увеличилось на 24 жителя
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают, что вернувшись из-за границы, важно вовремя сделать тест на коронавирус и прикрепить его на портал Госуслуг. В противном случае нарушителей ждет административная ответственность. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области уже составила протоколы на 1117 жителей региона, не выполнивших это требование в срок, 24 жителя нарушили эти требования за последнюю неделю. Все протоколы направлены в суды, виновных жителей области уже оштрафовали в общей сложности на семь миллионов 690 с половиной тысяч рублей.