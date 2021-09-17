Камешковские полицейские спасли из болот потерявшуюся пенсионерку

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, первый инцидент произошел 12 сентября, когда в полицию Камешковского района обратилась женщина, сообщившая об исчезновении ее 80-летнего отца.

По словам обратившейся, пожилой человек еще днем ушел в лес за грибами и не вернулся, при этом он был легко одет и телефон с собой не взял.

В течение 15 часов полицейские искали пенсионера,звали его, а также использовали громкоговорители и световые сигналы. Наконец, утром 13 сентября участковые, которые шли вместе с дочерью потерявшегося, обнаружили лежавшего в высокой траве мужчину, в котором женщина опознала своего папу. К счастью, мужчину благополучно доставили домой.

А спустя несколько часов камешковским полицейским поступил новый тревожный сигнал из службы «112» о том, что в лесу потерялась женщина.

Туда, куда она могла направиться, прибыл наряд ДПС. Полицейским удалось быстро определить место, где находилась женщина, и спустя три часа, уже в темноте, ее нашли и спасли. Оказалось, что она заблудилась, собирая грибы, и с наступлением сумерек дорогу домой найти не смогла. При этом на момент обнаружения она почти увязла в болотистой почве. К счастью, помощь пришла вовремя.

Оба пенсионера выразили полицейским благодарность.