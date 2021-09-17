Пожаловаться на нарушения на выборах владимирцы могут на горячую линию

17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 22:00 во Владимирской области работает «Горячая линия», на которую принимают сообщения о нарушении избирательных прав граждан. Информацию о нарушении избирательных прав можно сообщить по телефону 8-900-478-00-33. Как отмечают в аппарате уполномоченного по правам человека Владимирской области, звонок не бесплатный - он идет за счет позонившего, по тарифу, установленному оператором сотовой связи. Сообщения также принимаются по телефонам Аппарата Уполномоченного по правам человека в рабочее время: 8 (4922) 53-11-31, 52-20-60.