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Общество17 сентября 2021 13:34

Пожаловаться на нарушения на выборах владимирцы могут на горячую линию

Она будет работать три дня
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 22:00 во Владимирской области работает «Горячая линия», на которую принимают сообщения о нарушении избирательных прав граждан. Информацию о нарушении избирательных прав можно сообщить по телефону 8-900-478-00-33. Как отмечают в аппарате уполномоченного по правам человека Владимирской области, звонок не бесплатный - он идет за счет позонившего, по тарифу, установленному оператором сотовой связи. Сообщения также принимаются по телефонам Аппарата Уполномоченного по правам человека в рабочее время: 8 (4922) 53-11-31, 52-20-60.