В Муроме перевозчика наказали за недоступный для инвалидов автобус

Как сообщает Владимирская областная прокуратура, в ходе проверки городское надзорное ведомство выяснило, что автобус «ПАЗ», принадлежащий ИП Белянцеву и используемый для пассажирских перевозок, совершенно не приспособлен для посадки в него инвалидов.

Так, размер зазора между краем посадочной площадки и порогом двери автобуса не соответствует требованиям к обеспечению доступности для маломобильных граждан. Кроме того, в «Пазике» не оказалось подъемников или других устройств, которые помогали бы гражданам с ограниченными возможностями подниматься в салон.

В результате предпринимателю было внесено представление, по итогам рассмотрения которого «ПАЗ» был заменен на другой, более комфортабельный автобус со всем необходимым. В то же время, провинившийся сотрудник предприятия был наказан в дисциплинарном порядке.