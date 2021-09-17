Во Владимире жительница другого региона совершила пять краж со взломом

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в течение минувшего июня в городской главк полиции поступили заявления от сотрудников разных магазинов, сообщивших, что неизвестные взламывали замки, попадали в помещение у совершали кражи. Неизвестные воры причинили общий ущерб на 90 тысяч рублей.

В ходе розысков владимирским оперативникам удалось выяснить, что к кражам причастна одна и та же женщина. Ее след вывел оперативников на Рязанскую область, и вместе с местными коллегами сыщикам удалось задержать подозреваемую. Ей оказалась 34-летняя уроженка Смоленской области, которая раньше уже попадалась полицейским.

Женщина призналась в кражах и рассказала, что во Владимир приехала специально для совершения хищений из магазинов и торговых центров.

В настоящий момент подозреваемую отправили под домашний арест на время следствия. Ущерб магазинам она частично возместила. Расследование по фактам краж в настоящее время продолжается.