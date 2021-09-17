Во Владимирской области работодатели ищут секретарей

Накануне дня секретаря аналитики портала hh.ru проанализировали, как во Владимирской области обстоят дела у представителей этой профессии. Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях для секретарей во Владимирской области составляет 28 с половиной тысяч рублей, а в самой дорогой вакансии работодатель готов был платить 45 тысяч рублей. При этом средняя ожидаемая зарплата оказалась равна 30 тысячам. Востребованность профессии подтверждается динамикой размещения вакансий. В этом году по в области было открыто более 400 вакансии секретарей, что на 48% превышает количество размещенных вакансий за тот же период годом ранее. На одну вакансию профессиональной сферы «Административный персонал» в регионе приходится всего 1,5 резюме (оптимальным считается показатель 5-6 резюме в среднем на одну ваканс). Вакансии для административного персонала в августе этого года составили 10% от всех опубликованных в регионе вакансий. Работать секретарем преимущественно готовы женщины (97%), возраст большей части соискателей – 18-40 лет, 53% соискателей имеют опыт работы более 6 лет, при этом почти все работодатели (89%) ищут секретаря на полную занятость. Согласно результатам одного из последних опросов, проведенных hh.ru, 80% административных сотрудников на данный момент посещают офис 5 дней в неделю 32% сотрудников административной сферы тратят на обновление офисного гардероба до 5 тысяч рублей, 31 - от 5 до 15 тысяч рублей.