В Вязниковском районе на трассе М7 на АЗС сгорела грузовая машина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 07.55 на пульт диспетчеров Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре на автозаправочной станции, расположенном на 301 километре федеральной трассы М-7.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит кабина грузовой «Газели». Подразделения МЧС быстро потушили машину, общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Никто из людей не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается дознавателями МЧС. На тушение привлекались семь пожарных и три спецмашины.