Владимирские предприниматели набрали кредитов на 75 с лишним миллиардов рублей

За первое полугодие 2021 года юридические лица и индивидуальные предприниматели Владимирской области получили банковских кредитов на 75,5 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитование предприятий выросло в 1,2 раза. Основную долю кредитов в регионе аккумулирует промышленный сектор экономики через кредиты организациям обрабатывающих производств. Предприятиям этой сферы выдано 33,2 миллиардов рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Также активнее других сфер экономики кредитовалась строительная отрасль, на стройки кредиты брали в три раза чаще, их сумма возросла до 1,35 млрд рублей. Также объемы выдачи кредитов возросли в 1,6 раз в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве и операциях с недвижимым имуществом до 2,5 миллиардов и 1,7 миллиардов рублей соответственно. Малый и средний бизнес также восстановили активность и получили кредитов на 23 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем за тот же период 2020 года. - Чтобы понять нужды владимирского бизнеса Отделение Владимир Банка России проводит мониторинг предприятий постоянное наблюдение за их деятельностью путём проведения опросов. В мониторинге участвуют 212 предприятий региона. Они отвечают на вопросы о производственной и инвестиционной активности, о потребности в заёмных средствах, уровне цен на продукцию своего производства и занятости. В ответ предприятия получают аналитические материалы, которые помогают им выстраивать свою бизнес-стратегию, в том числе при оценке финансового положения и подготовке документов на получение банковских кредитов. Такая информационно-аналитическая поддержка позволяет улучшить взаимопонимание между банковской сферой и бизнесом. Предприятия дают оценку, по какой ставке они готовы получить кредит. Банк России сравнивает реальные ставки в банковском секторе с потребностью предприятий, анализируя не только их предпочтения, но и их возможности, отметила управляющий Владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.