Во Владимирской области еще 158 человек заразились коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на первом месте в суточной сводке снова оказался Владимир, где подтверждено 47 новых заражений коронавирусом. На втором месте Муромский район и округ Муром с 20 новыми случаями, на третьем Ковровский район, где подтвердилось 19 заражений.

В Гусь-Хрустальном районе за сутки подтверждено 17 новых заражений коронавирусной инфекцией, в Суздальском районе девять, в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах по шесть, в Киржачском, Вязниковском и Собинском районах по пять, в Петушинском и Александровском районах по четыре, в Гороховецком районе три, в Меленковском и Камешковском районах, а также в Радужном по два, в Судогодском и Селивановском районах по одному случаю.

Таким образом, на сегодняшний день с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 51988 случаев заражения коронавирусной инфекцией.