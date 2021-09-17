В Вязниках крупный пожар случился в доме на две квартиры

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.08 на пульт пожарной связи поступила информация о пожаре в двухквартирном жилом доме №19/5 по улице Чапаевская.

На место ЧП прибыли 10 пожарных на пяти спецмашинах. К тому моменту горела крыша дома. Подразделения МЧС ликвидировали пожар, общая выгоревшая площадь составила 128 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.