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Происшествия17 сентября 2021 8:39

В Вязниках крупный пожар случился в доме на две квартиры

Инцидент произошел около пяти часов утра 17 сентября на улице Чапаевской
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.08 на пульт пожарной связи поступила информация о пожаре в двухквартирном жилом доме №19/5 по улице Чапаевская.

На место ЧП прибыли 10 пожарных на пяти спецмашинах. К тому моменту горела крыша дома. Подразделения МЧС ликвидировали пожар, общая выгоревшая площадь составила 128 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.