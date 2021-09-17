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Происшествия17 сентября 2021 7:30

В Гусь-Хрустальном пожарные оперативно потушили загоревшийся автомобиль

ЧП случилось в первом часу дня 16 сентября на улице Менделеева
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.47 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступил сигнал о возгорании автомобиля в районе дома №22 по улице Менделеева.

К месту пожара выехали девять сотрудников Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона на двух пожарных машинах. К моменту их прибытия «Лада» девятой модели горела открытым пламенем по всей площади – как оказалось, вызов был поздний.

Тем не менее, пожарные оперативно потушили машину, общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. К счастью, никто из людей во время ЧП не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.