Во Владимире отремонтировали дороги на улицах Офицерской и Северной

Во Владимире продолжают благоустройство города. Провели работы по занижению бордюрного камня на тротуаре на ул. Михалькова в микрорайоне Юрьевец. Также дроги ремонтируют на ул. Народной, 3-й Кольцевой, Совхозной, Северной, Офицерской, Перекопский военный городок, а также ул. Институтский городок и дороги на Пиганово в микрорайоне Юрьевец, а на ул. Красной выполняется установка бордюрного камня. В микрорайоне Лунево идет обустройство посадочной площадки остановки общественного транспорта. На ул. Горького в районе средней школы № 26 и на ул. Чайковского обустроены новые искусственные неровности. Продолжается обновление горизонтальной дорожной разметки, обозначений пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, искусственных неровностей. Незаконная реклама сегодня удаляется на ул. Верхняя Дуброва, Северной, Почаевской, Большой Нижегородской, а также в микрорайонах Лунево и Заклязьменский. Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00). За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы. В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.