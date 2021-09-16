Детей, пропавших в Петушинском районе, нашли в соседней области

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сотрудники ОМВД России по Петушинскому району во взаимодействии с коллегами из линейного отдела полиции на железнодорожной станции Орехово-Зуево ЛУ МВД России на станции Москва-Курская и СУ СК по Владимирской области при помощи жителей нашли несовершеннолетних школьников из Владимирской области, ранее объявленных без вести пропавшими. Детей обнаружили в электропоезде на железнодорожной станции в городе Орехово-Зуево и доставили в отдел полиции. В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Напомним, три мальчика из Петушков, младшему из которых всего восемь лет, пропали накануне. Полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, волонтерам, оказавшим содействие в розыске детей.