В Коврове задержана мошенница, обманувшая продавца магазина

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники уголовного розыска ковровской полиции задержали 43-летнюю жительницу Юрьев-Польского района, которая подозревается в мошенничестве.

В начала сентября в полицию обратились работники магазина, которые рассказали, что их сотрудница стала возможной жертвой аферистки. По их словам, неизвестная женщина показала продващице пятитысячную купюру, которой она якобы планировала расплатиться за товар, а продавец передала ей сдачу — 4700 рублей.

Лишь после ухода клиентки продавщица поняла, что деньги отдала, а наличные от покупателя не получила.

Полицейским удалось за несколько дней установить личность и задержать подозреваемую. Сама женщина созналась в мошенничестве и подтвердила, что отвлекла кассира, после чего забрала сдачу и ушла, не заплатив.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемую проверяют причастность к другим аналогичным преступлениям.