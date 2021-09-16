Жительница Гусь-Хрустального, пострадавшая в аварии, получила компенсацию морального вреда благодаря приставам

Судебные приставы межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Владимирской области взыскали с уроженца Грузии, проживающего во Владимире, компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей в пользу женщины, пострадавшей при ДТП. Пострадавшая обратилась в городской суд Гусь-Хрустального района с иском о взыскании компенсации морального вреда с гражданина Ш. По решению суда мужчина был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 264 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд вынес решение о взыскании с виновника ДТП 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Исполнительный лист был направлен в межрайонный отдел по особым исполнительным производствам УФССП России по Владимирской области для принудительного исполнения. Судебные приставы уведомили мужчину о возбуждении исполнительного производства. Однако он выплатил долг только после меры судебного пристава о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Так как мужчина как раз собирался лететь на родину, данная мера возымела на него действие. Денежные средства в кратчайшие сроки были переведены пострадавшей, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.