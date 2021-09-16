Во Владимире скончался заслуженный работник культуры и коллекционер Михаил Костаков

Скоропостижно скончался заслуженный работник культуры России, заслуженный учитель России, журналист, учитель иностранных языков с сорокалетним стажем Михаил Костаков. Много лет он не только преподавал иностранные языки, но и вел концертную летопись, неизменно посещая большинство мероприятий и собирая уникальную коллекцию автографов певцов, композиторов и актеров. В его коллекции насчитывалось более четырех тысяч автографов звезд, со многими из которых он встречался неоднократно, а свой первый автограф он получил в десять лет у Муслима Магомаева. «Михаил Костаков был неординарной личностью, сочетал в себе качества творческого человека и профессионального журналиста. Его визиты всегда дарили тепло и радость – как именитым гостям, так и сотрудникам концертного зала. Мечтал написать книгу о истории филармонии с самых первых дней основания. Именно этой работе он посвятил свое последнее лето, каждый день кропотливо изучая страницы архивных материалов», - вспоминают о нем друзья и коллеги из Владимирской областной филармонии. Прощание с Михаилом Костаковым состоится 17 сентября в траурном зале на улице Урицкого, 53а, с 12 до 13 часов.