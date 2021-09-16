В батутном центре Мурома нашли нарушения

Муромской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при оказании развлекательных услуг в деятельности ИП Симагина Д.Б., осуществляющего деятельность в батутном центре «Хайппарк». Оказалось, что заполнение журнала осмотра батутов осуществлялось формально, без фактического проведения контроля за их состоянием, с внесением сведений за ненаступивший период. Отсутствовала обязательная маркировка, содержащая технические сведения о батутах, а также информация об ограничениях при их эксплуатации. Также допускались нарушения требований пожарной безопасности (непроведение категорирования помещений, а также ненадлежащее содержание путей эвакуации). Вопреки требованиям законодательства о защите прав потребителей на входе в батутный центр не была размещена вывеска, содержащая информацию о фирменном наименовании исполнителя, месте его нахождения, режиме работы, а также данные о государственной регистрации и наименовании регистрационного органа, предпринимателем не были разработаны инструкция по охране труда для инструктора батутной арены, программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте и положение о системе управления охраной труда. Бизнесмену внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении предпринимателя возбуждены административные производства по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение прав потребителей), ч. 1 ст. 5.27.1 (нарушение законодательства о безопасности труда) КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении.