Проект реконструкции сквера за «белым домом» во Владимире представят завтра

Как и обещала руководитель областного департамента ЖКХ Елена Семенова, этой осенью областные власти представят свое видение будущего зеленой зоны с фонтаном, которые расположены за зданием обладминистрации. Зона не то чтобы находится в запустении: рядом с таким учреждением такое вряд ли возможно, но модернистский фонтан здесь не работает уже два года, как был передан местным водоканалом под управление структур региона. Стало известно, что дизайн будущего сквера — он уже получил название «Сквер 75-летия Владимирской области» - представят завтра.

На данный момент известно, что пространство поделят на три зоны: историческую, туристическую и некую «деловую». Что наводит на мысли о застройке небольшого зеленого пространства. Подтвердить или опровергнуть эту информацию удастся завтра на официальном мероприятии. Фонтан точно останется, уверяют чиновники. Ранее Елена Семенова пообещала прессе, что дизайн обновленного сквера будет разительно отличаться от всего благоустройства, которое проводят во Владимире в последние годы.