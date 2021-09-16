Во Владимирской области отопление в домах включили в семи муниципалитетах

Как сообщили а областной администрации, по состоянию на 15 сентября, отопление подается на объекты соцсферы, в первую очередь садики и школы, на территории уже 15 муниципальных образований: Владимира, Мурома, Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского, Суздальского и Юрьев-Польского районов. В городах Гусь-Хрустальный, Ковров, Радужный, в Ковровском, Кольчугинском и Меленковском районах подача тепла в объекты социальной сферы начнётся в период с 16 по 17 сентября. А в жилые дома области тепло придет в период с 13 сентября по 1 октября. Пока теплом наслаждаются жители только в 7 муниципальных образованиях: во Владимире, Муроме, Гороховецком, Камешковском, Муромском, Собинском и Суздальском районах. В 14 муниципальных образованиях – городах Гусь-Хрустальный, Ковров, Радужный, в Александровском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Петушинском, Селивановском, Судогодском и Юрьев-Польском районах - тепло в дома жителей подадут до 1 октября.