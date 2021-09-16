В Гусь-Хрустальном мать попала под суд за издевательства над сыном

Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной в неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего. С октября 2018 года по апрель 2020 года ненадлежащим образом воспитывала своего маленького сына, которому сейчас исполнилось четырнадцать лет. За непослушание, невыученные уроки, не соблюдение им установленных ею ограничений она жестоко избивала мальчика, в частности, неоднократно наносила различными предметами множественные удары по ягодицам, оскорбляла и унижала, оставляла его без еды и надлежащей гигиены. В феврале-апреле 2020 года при помощи пластиковой выбивалки для ковров и обрезка металлопластиковой трубы злоумышленница наносила ребенку множественные удары по ягодицам, своевременно не оказывала ему медицинскую помощь, в связи с чем раны у мальчика были инфицированы и воспалились. Ребенку причинен вред здоровью средней тяжести. Женщина частично признала вину, ей нзначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Ранее решением Гусь-Хрустального городского суда подсудимая ограничена в родительских правах. Приговор в законную силу не выступил.