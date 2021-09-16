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Здоровье16 сентября 2021 9:14

Во Владимирской области подтверждено 166 новых заражений коронавирусом

Эти сведения были получены по итогам лабораторных исследований на утро 16 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, во Владимире, оказавшемся в суточной сводке на первом месте, подтверждено 48 новых заражений коронавирусом. На втором месте Муромский район с 27 новыми случаями, на третьем — Ковровский район, где подтвердилось 24 заражения.

В Суздальском районе зарегистрировано 13 новых заражений коронавирусной инфекцией, в Гусь-Хрустальном районе 12, в Собинском и Юрьев-Польском районах по семь, в Кольчугинском районе пять, в Киржачском и Меленковском районах по четыре, в Александровском и Вязниковском районах по три, в Гороховецком, Судогодском, Петушинском и Селивановском районах по два, в Радужном один новый случай.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 51830 случаев заражения коронавирусом.