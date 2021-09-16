В Курлово после пожара в жилом доме обнаружено тело погибшего

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 21.09 на пульт пожарной связи поступила информация о возгорании в частном жилом доме, расположенном на улице Зарудная, 23 города Курлово Гусь-Хрустального района.

Прибывшие к месту 18 пожарных на шести спецмашинах увидели, что дом горит открытым пламенем по всей площади, угрожая при этом перекинуться на соседнее здание.

В результате пожарным удалось отстоять соседний дом и ликвидировать пожар, площадь которого составила 72 квадратных метра.

К сожалению, во время разбора выгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего человека, его личность в настоящее время устанавливается.

В настоящее время дознаватели МЧС также выясняют причину возгорания.