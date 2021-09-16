Во Владимире ликвидирован крупный пожар на обувной фабрике

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре на складе обувной фабрики «Ральф Рингер» поступило диспетчерам пожарной охраны в 20.54. На место ЧП выезжали 26 человек личного состава Владимирского пожарно-спасательного гарнизона на семи пожарных машинах.

По прибытии на место обнаружилось, что черный дым валит из окна первого этажа. На тушение были направлены шесть звеньев газодымозащитников.

- Пожар был обнаружен в складском помещении, была угроза распространения на само производство. Своевременно введенные стволы на защиту и сосредоточение сил и средств по номеру вызова 1БИС не дали распространиться пожару на производственное здание, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павел Литов.

В результате огонь был потушен, выгоревшая площадь составила 150 квадратных метров. Сгорели находившиеся внутри вещи, внутренняя отделка помещения, а также строительные конструкции склада. К счастью, никто из людей в огне не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.

Кстати, это уже второй пожар на этой фабрике за последние несколько дней. 12 сентября пожарные расчеты выезжали сюда на тушение возгорания, произошедшего на втором этаже, тогда выгорело 6 квадратных метров, никто из людей также не пострадал.