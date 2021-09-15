В Киржачском районе дачник обвиняется в убийстве пожилого соседа

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в этот день к 64-летнему жителю Московской области пришел в гости 66-летний сосед по дачному участку. Мужчины начали пить спиртное, а после застолья хозяин попросил гостя уйти, на что тот ответил отказом.

На этой почве между дачниками вспыхнул конфликт, переросший в рукоприкладство. В ходе потасовки хозяин взял молоток и не менее 27 раз ударил гостя по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сам обвиняемый свою вину полностью признал и раскаялся в совершенном поступке. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в Киржачский районный суд.