В центре Владимира перекроют движение 11 сентября

Остановить движение в центре города решили во время проведения V Владимирского полумарафона «Золотые ворота» 11 сентября. Днем будет ограничено движение всех видов транспорта: с 06.30 до 15.00 - по ул. Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная Гора до пл. Фрунзе. Объезд транспорта будет осуществляться по ул. Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и ул. Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина, с 06.30 до 18.00 - по ул. Дворянской, Большой Московской на участке от ул. Студеная Гора до ул. Гагарина. Объезд транспорта будет осуществляться по ул. Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и ул. Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина. Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города. Троллейбусные маршруты: № 1 - Будет обслуживаться автобусами № 1Т по тарифу и с сохранением льгот, действующих в троллейбусах. - с 06:30 до 15:00 - ул. Фатьянова -ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - театр «Разгуляй»; - с 15:00 до 18:00 — ул. Фатьянова — ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина — ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль — ул. Гагарина — пл. Фрунзе — ул. Добросельская - театр «Разгуляй». №№ 2 и 8 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будут. № 5 - ул. Фатьянова - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - Вокзал. № 7 - пр-кт Ленина - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Мира - ВЭМЗ. Автобусные маршруты: № 1С - ул. Элеваторная - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Батурина - ул. Мира - ул. Горького - Сельцо. № 5: - Внешнее кольцо: ул. 9 Января - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Батурина - ул. Мира - ул. Горького - пр-кт Строителей - ул. Красноармейская - ул. 9 Января. - Внутреннее кольцо: без изменений. № 6С - ул. Левино поле - ул. Д.Левитана - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Батурина. № 12С: - с 06:30 до 15:00 - мкр. Мостострой - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева; - с 15:00 до 18:00 - мкр. Мостострой - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Гагарина - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева. № 15: - с 06:30 до 15:00 - мкр. Энергетик - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - гипермаркет «Глобус», - с 15:00 до 18:00 - мкр. Энергетик - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Гагарина - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - гипермаркет «Глобус». № 16С - ул. 3-я Кольцевая - ул. Н.Дуброва - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - Судогодское шоссе - Бухолово. № 17 - Юго-Западная - ул. Н.Дуброва - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Батурина - ул. Мира - завод «Точмаш». № 22: - с 06:30 до 15:00 - с. Спасское - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - гипермаркет «Глобус»; - с 15:00 до 18:00 - с. Спасское - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Гагарина - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - гипермаркет «Глобус». № 25: - с 06:30 до 15:00 - Юго-Западная - ул. Н.Дуброва - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева, - с 15:00 до 18:00 - Юго-Западная - ул. Н.Дуброва - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Гагарина - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева. № 26С: - с 06:30 до 15:00 - Юго-Западная - ул. Н.Дуброва - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева, - с 15:00 до 18:00 - Юго-Западная - ул. Н.Дуброва - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Гагарина - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева. № 27 - Совхоз «Вышка» - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Батурина - ул. Мира - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Растопчина. № 28: - с 06:30 до 15:00 - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - Лыбедская магистраль - Октябрьский пр-кт - ул. Студеная гора - пр-кт Ленина - ул. Чайковского, - с 15:00 до 18:00 - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - пл. Фрунзе - ул. Гагарина - Лыбедская магистраль - Октябрьский пр-кт - ул. Студеная гора - пр-кт Ленина - ул. Чайковского. № 33С - мкр. Энергетик - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - ул. Горького - пр-кт Строителей - ул. Чайковского - пр-кт Ленина — мкр. Энергетик. № 36 - ул. Офицерская - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Батурина. Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.